Marataízes se destaca na Feira dos Municípios e não foi só pelo abacaxi

O estande de Marataízes foi um dos mais visitados durante a Feira dos Municípios 2025, realizada no último final de semana no Pavilhão de Carapina, na Serra, município da Região Metropolitana de Vitória.

A participação da Pérola Capixaba foi organizada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Turismo, Governo (Superintendência da Comunicação) e de Cultura e Patrimônio Histórico.

O estande de Marataízes mostrou os produtos do nosso Município, com destaque para o abacaxi de massa amarela, doce que nem mel, que inclusive foi a temática do espaço maratimba na festa. Além de destacar a fruta, cultivada com excelência na região, o estande também mostrou os impactos sociais, econômicos e culturais do abacaxi para Marataízes. Houve também apresentações culturais e aspectos históricos e turísticos locais.

A participação de Marataízes na Feira dos Municípios fortalece a identidade local, divulga os potenciais da cidade e promove o desenvolvimento econômico por meio do turismo e da agricultura.

Além de saborear o abacaxi mais doce do Espírito Santo, os visitantes ainda conheceram um pouco mais das paisagens naturais e da hospitalidade que tornam Marataízes um dos destinos mais amados do litoral capixaba.