“Menina Cacheada” representa Alegre no Festival de Cinema de Vitória

O videoclipe “Menina Cacheada”, da banda alegrense Alldeia, foi selecionado para a 9ª Mostra Nacional de Videoclipes da 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória. O evento acontece de 19 a 24 de julho, no Sesc Glória, e reúne 90 produções audiovisuais de todo o Brasil, incluindo 28 obras capixabas que concorrem ao tradicional Troféu Vitória.

Gravado em Flores de Aparecida (Sobreira), no município de Alegre, o clipe valoriza a identidade regional ao unir música autoral, paisagens do Caparaó capixaba e uma produção feita em parceria com a comunidade local e com o grupo de Forró Pé de Serra da UFES – Alegre. A direção criativa é de Lucas Almeida, com produção executiva de Thiago Alldeia e assistência de Gabriel Bertonceli. O projeto foi realizado pela Produtora Zero 28, sediada no próprio município.

Com duração de 3 minutos e 33 segundos, “Menina Cacheada” é uma expressão artística da cultura do sul do Espírito Santo. A equipe celebrou a conquista como um reconhecimento ao talento e à autenticidade da arte produzida em Alegre. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site oficial: festivaldevitoria.com.br.