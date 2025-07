Morango do amor ou maçã do amor? Qual é o melhor? Vote

Que a MAÇÃ DO AMOR é um clássico nas festas populares, principalmente no inverno, você já sabe! Agora, o que ninguém esperava era que 2025 seria marcado pelo MORANGO DO AMOR — ou “morango do ódio“, como vem sendo chamado por quem tentou fazer e se estressou no meio do processo.

A diferença entre as duas sobremesas é uma só: a maçã é básica, apenas a fruta e a cobertura de açúcar. Já o morango é envolto em uma camada generosa de brigadeiro branco e, em seguida, na calda.

Leia também: Receita “morango do amor”: como fazer doce que viralizou nas redes

Além disso, o morango também chama atenção pela beleza “instagramável” que possui. Quem já provou não perdeu a oportunidade de tirar uma foto e compartilhar o momento nas redes sociais.

Por outro lado, existe a galera que não abre mão da tradicional MAÇÃ DO AMOR. E há quem diga, ainda, que ela traz aconchego e acalento, relembrando os tempos de infância!

Mas e você, qual dos dois amores conquistou seu coração?

🍎 Maçã do amor – crocante, clássica e nostálgica

🍓 Morango do amor – moderno, prático e romântico