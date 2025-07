Motociclista atropela idosa e foge sem prestar socorro em Marataízes

Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava na faixa de pedestres, no Centro de Marataízes, no último domingo (13).

Testemunhas contaram que o motociclista ultrapassou o sinal vermelho e atingiu a idosa. Em seguida, ele fugiu do local sem prestar socorro. A Guarda Civil Municipal foi acionada.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital com ferimentos no braço, pernas, rosto e cabeça.

Imediatamente após o ocorrido, a equipe de videomonitoramento e o setor de inteligência da GCM iniciaram os trabalhos de identificação do autor do atropelamento. Com base nas imagens captadas pelas câmeras de segurança e em informações de populares, os agentes conseguiram rastrear o suspeito.

Com o apoio da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o distrito de Campo Acima, no município de Itapemirim, onde o condutor e a motocicleta foram localizados. Na ocasião, o suspeito e o veículo envolvido foram conduzidos à autoridade policial de plantão para as providências legais cabíveis.

A Guarda Civil Municipal reforça a importância do respeito às leis de trânsito e lembra que a faixa de pedestres é um espaço de segurança, devendo sempre ser respeitada pelos condutores.