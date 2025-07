Movimentação estranha leva polícia a "casa de tráfico" no Caparaó

Outro indivíduo, abordado no local, declarou que havia ido apenas para fumar maconha, mas que não chegou a consumi-la devido à chegada da guarnição, confirmando que o cigarro jogado no chão era de sua propriedade.

O homem assumiu a propriedade dos materiais apreendidos e afirmou que o entorpecente seria “para virar óleo”, termo usado no meio criminoso para se referir à preparação do crack para a venda.

O suspeito foi abordado e com ele foi encontrada a quantia de R$ 5,00. Na ação, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram: 8 pinos de cocaína, 1 papelote de cocaína, 1 pedra média de crack, 1 cigarro de maconha, 1 balança de precisão, 1 pote de ácido bórico e Diversas sacolas utilizadas para embalo de drogas.

De acordo com a polícia, os indivíduos foram avistados em frente a uma residência. Um deles, de 23 anos, ao notar a aproximação da viatura, arremessou um cigarro de maconha ao chão e correu em direção a uma casa, entrando por um portão e sendo visto escondendo uma sacola debaixo da pia da cozinha.

Na noite desta sexta-feira (25), por volta das 23h40min, os policiais militares da ROR do 3ºBatalhão da Polícia Militar (PMES), realizaram a prisão de um homem por suspeita de tráfico de entorpecentes no bairro Tranquedo Neves, em Guaçuí .

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui