MPES denuncia empresário por homicídio qualificado em Cachoeiro

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, denunciou um empresário pelo crime de homicídio qualificado.

O crime aconteceu em 1º de maio de 2024, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na casa do acusado. Segundo a denúncia, ambos estavam juntos fazendo uso de substâncias entorpecentes, quando o denunciado efetuou um disparo com arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça.

Leia também: Inscrições abertas para eleição do COMTUR em Cachoeiro

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) com vida; no entanto não resistiu e veio a óbito dois dias depois do ocorrido.

Ao ser questionado pela polícia, o denunciado negou o crime de homicídio e afirmou que viu a vítima efetuando o disparo contra si. Porém, as perícias realizadas não confirmam a tese.

Pelo contrário, ao longo da investigação, constatou-se que o denunciado alterou o local do crime, posicionando a arma de fogo ao lado do corpo da vítima, com o objetivo de sustentar a falsa versão de que suicídio.

Dessa forma, diante dos fatos, além do homicídio qualificado que dificultou a defesa da vítima, o Ministério Público também denunciou o homem por inovação artificiosa do local do crime.

O caso tramita na 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, em segredo de justiça, e por isso não é possível divulgar mais informações. O MPES informa que seguirá atuando no caso, ao longo de todo processo legal, buscando a condenação do acusado.