Multivix está com inscrições abertas para o Vest. Medicina 2026; veja

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2026 do curso de Medicina da Multivix. O processo seletivo é válido para as unidades Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Os interessados têm até o dia 24 de setembro, às 18 horas, para se inscreverem por meio do site da instituição.

A prova será realizada no dia 3 de outubro. Os candidatos poderão escolher entre cinco locais de aplicação: Multivix Vitória (Rua José Alves, nº 135, Bairro Goiabeiras), Multivix Serra (Rua Barão do Rio Branco, nº 120, Bairro Colina de Laranjeiras), Multivix Cariacica (Rua Treze de Maio, nº 40, Bairro São Geraldo), Multivix Cachoeiro de Itapemirim (Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 2531, Bairro Monte Belo) e Multivix São Mateus (Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 844, Bairro Residencial Park Washington).

Ao todo, serão oferecidas mais de 500 vagas para o curso de Medicina, com mais de 50 oportunidades para bolsas de até 100% por meio do Programa de Acesso ao Ensino Superior da Multivix, PROUNI e Nossa Bolsa.

Mais detalhes e o edital completo estão disponíveis no site multivix.edu.br, onde também é possível realizar a inscrição até o prazo final.

O curso

Com 26 anos de história e 70.000 alunos, a Multivix iniciou as atividades do curso de Medicina em 2005 no campus Vitória, posteriormente o levando também para as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica e São Mateus. Ao longo de 20 anos já foram formados mais de 1.000 médicos.

O curso de Medicina da Multivix foi reconhecido pela avaliação do MEC como o melhor do Espírito Santo e um dos melhores do Brasil, além de ter recebido nota de excelência. Atualmente, a Multivix conta com o único simulador médico realístico do estado e um dos únicos do país.

A medicina da Multivix conta com parcerias com o setor público e grandes hospitais e instituições do Espírito Santo e do mundo, como o Sírio-Libanês e a Galileo Global Education, proporcionando experiência prática e intercâmbio acadêmico aos alunos e enriquecendo a formação dos futuros médicos.

Inscrições Vest Medicina Multivix

Período de inscrições: até o dia 24 de setembro

Site: multivix.edu.br

Data da prova: 3 de outubro