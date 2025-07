Mutirão na Casa Rosa realiza ultrassom em mais de 130 moradores

A expectativa da Secretaria de Saúde é manter a realização periódica desses mutirões, com o objetivo de zerar a fila para exames de imagem.

A secretária também reforça o compromisso da gestão com políticas públicas de saúde voltadas à mulher.

“Esses mutirões são fundamentais para garantir mais agilidade no atendimento a população de Cachoeiro um cuidado mais rápido e humanizado. Estamos trabalhando para diminuir o tempo de espera e dar respostas mais céleres às demandas dos munícipes”, destacou Renata.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, a realização de mutirões é uma estratégia que vem sendo adotada para ampliar o acesso a exames e acelerar diagnósticos.

A Casa Rosa é uma referência no município no atendimento à saúde da mulher, oferecendo serviços como consultas especializadas, exames e acompanhamento de casos que exigem atenção contínua.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou dois importantes mutirões de ultrassonografia na Casa Rosa, nos dias 12 e 26 de julho. A ação beneficiou 130 moradores que aguardavam pelo exame, promovendo o cuidado integral com a saúde feminina e diminuindo a fila de espera.

