Cachoeiro terá dia nublado, mas sem previsão de chuva; veja previsão completa

A temperatura mínima prevista é de 16 °C, enquanto a máxima pode alcançar os 29 °C. O índice de chuva é zero.

Durante a manhã e a tarde, o tempo segue abafado, com o sol tentando vencer a cobertura de nuvens. À noite, o céu deve ficar mais limpo. A umidade relativa do ar se mantém estável, e o clima segue seco, sem expectativa de precipitações.

A segunda-feira (28) será de variação de nuvens em Cachoeiro de Itapemirim. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu mais fechado. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva.

