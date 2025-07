Nosso Folclore: festival será realizado no dia 26 de julho em Anchieta

Vem aí a 4ª Edição do Festival “Nosso Folclore”, realizada na comunidade de Belo Horizonte com apoio da Prefeitura de Anchieta. Neste ano, o encontro será a partir das 14h30 do dia 26 de julho.

Batizada de “Um encontro de tradições culturais”, a 4ª Edição do Festival “Nosso Folclore” é produzida pela Associação Cultura e Artes Manoel da Penha Brandão na Quadra de Esportes de Belo Horizonte.

A realização é da Associação Cultura e Artes Manoel da Penha Brandão/Grupo Folclórico Português Os Brandarinos, com apoio da Associação Comunitária de Belo Horizonte e da Prefeitura de Anchieta.