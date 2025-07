OAB-ES tem apoio de Casagrande na luta contra golpe do falso advogado

A presidente da OAB-ES, Erica Neves, ganhou fortes apoios na ação conjunta para alertar a população sobre o Golpe do Falso Advogado, que já fez diversas vítimas no Espírito Santo. O governador do Estado, Renato Casagrande, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, e o superintendente da Fecomércio, Wagner Corrêa, entraram na campanha.

A prática criminosa consiste em usar ilegalmente a identidade de advogados, incluindo nome, foto e informações profissionais, para aplicar golpes financeiros em clientes, especialmente por meio de mensagens via WhatsApp. Os criminosos, se passando por profissionais da advocacia, solicitam depósitos ou transferências sob pretextos falsos. O telefone usado nunca é o número real do advogado, o que representa um dos principais sinais de alerta para a vítima.

Diante da gravidade e da crescente ocorrência desses crimes, a OAB-ES busca ampliar a conscientização pública e usar a informação como principal ferramenta de prevenção. “Quando as pessoas compreendem como o golpe é aplicado, os criminosos perdem força. A informação é a melhor defesa”, destacou Erica.

A participação de Casagrande, Marcelo Santos e Wagner Corrêa demonstra a importância institucional do combate a esse tipo de fraude, que atinge não apenas a advocacia, mas compromete a relação de confiança entre profissionais e clientes.

Em sua fala no vídeo, Casagrande reforça: “Você que precisa de um advogado converse pessoalmente com o profissional para não cair em nenhum golpe. Essa é uma campanha que a OAB está fazendo e nós estamos apoiando. ”

Os vídeos gravados com as autoridades ganham as redes sociais e têm como objetivo reforçar a orientação preventiva e foram veiculados nas redes sociais da OAB-ES e dos órgãos parceiros. A campanha alerta: desconfie de mensagens com pedidos de valores e confirme sempre o número do advogado por meio dos canais oficiais. A OAB-ES reafirma seu compromisso com a defesa da classe e a proteção da sociedade capixaba.

Ações

A OAB-ES já lançou uma cartilha digital de orientação para evitar que as pessoas caiam no golpe e também disponibilizou no site da Seccional um formulário de denúncia que já recebeu centenas de registros formais, número que pode ser consideravelmente maior, uma vez que o sistema permite que um único advogado envie múltiplas denúncias em um só acesso.

Além disso, a Ordem também faz uma ampla divulgação por meio da rede social oficial da instituição, com intuito de informar a população e a advocacia sobre o golpe, também orientando para que os advogados mantenham seus clientes avisados com relação a essa prática que vem sendo aplicada por golpistas.