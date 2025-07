Onça em Castelo: morte de animais levanta suspeita e assusta moradores

Pegadas e mortes de animais, como vacas, levantaram a suspeita da presença de uma onça na zona rural do município de Castelo. De acordo com populares, o animal estaria nas regiões de Apeninas e São Pedro.

Imagens feitas por produtores rurais mostram pegadas que aparentam ser do felino. Além disso, carcaças de vacas e bezerros supostamente atacados também aparecem nos vídeos divulgados.

A possibilidade da presença da onça na região, tem deixado a população apreensiva e com medo.

“Um alerta para quem gosta de fazer caminhada a noite! Tem suspeita de onça na subida do Apeninas. Pegou uma vaca, matou um bezerro. Comeu a vaca, quase tudo. Tá sumindo também os cabritos, lá no São Pedro”, alertou uma moradora da região.

