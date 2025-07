Ônibus cai em ribanceira e deixa 20 feridos em Pedro Canário

Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira, nesta terça-feira (8), no município de Pedro Canário.

O fato ocorreu na ES-209, na localidade da Ladeira do Engano. Os feridos foram socorridos por ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Menino Jesus.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. No local, considerado de difícil acesso, os militares fizeram o resgate dos trabalhadores.

O veículo transportava 50 pessoas. De acordo com o motorista, ele desviou o ônibus para o acostamento na tentativa de evitar uma colisão frontal com um caminhão que seguia no sentido contrário e estava ultrapassando uma carreta. Porém, perdeu o controle da direção do coletivo e caiu na ribanceira.