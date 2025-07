Operação conjunta flagra furto de energia em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia do Estado, realizou, nessa quarta-feira (23), uma operação contra furto de energia elétrica em Presidente Kennedy. Durante a ação, uma mulher de 29 anos foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

As equipes se deslocaram ao município após denúncia de irregularidades em um estabelecimento comercial. No local, a proprietária foi abordada e acompanhou a inspeção realizada pelos peritos. A perícia constatou uma ligação direta trifásica, sem medidor, o que impedia o correto registro do consumo e o consequente faturamento da energia utilizada — prática que caracteriza furto de energia.

Leia também: “Operação Estado Presente” fortalece combate ao crime em Cachoeiro

De acordo com os técnicos da EDP, a unidade já havia sido autuada anteriormente por fraude semelhante, o que configura reincidência. A ligação clandestina foi desfeita e a instalação regularizada pela equipe técnica da distribuidora.

A responsável pelo estabelecimento foi conduzida à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvida e liberada, uma vez que a autoridade policial de plantão não identificou elementos suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante naquele momento.

Segundo a EDP, além da responsabilização criminal, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada durante o período da fraude, conforme estabelece a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de arcar com os custos operacionais e administrativos da distribuidora.