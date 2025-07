Operação: Guarda Municipal reforça segurança nos coletivos de Cariacica

A Guarda Municipal de Cariacica, que teve reforço no efetivo, recentemente, tem intensificado as ações para garantir mais segurança para a população. Nesta terça-feira (29), uma operação foi realizada nos ônibus da linha 700 do Transcol, que liga o Terminal de Itacibá ao Terminal de Campo Grande. Ao todo, 18 ônibus foram abordados.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em 2024, a linha registrou 96 ocorrências de assalto. “A operação de hoje é um exemplo claro do compromisso da nossa equipe em garantir a segurança pública. Com o reforço do efetivo da Guarda Municipal, estamos focados em reduzir os índices de criminalidade e proporcionar um ambiente mais seguro”, falou o secretário de Segurança e Ordem Pública do município, Cláudio Victor.

Leia também: Mulher leva pedrada no rosto e companheiro é preso em Mimoso do Sul

O objetivo da ação é reduzir o número de assaltos e dar mais segurança para os moradores que utilizam o transporte. “A linha 700 foi abordada durante a ação para verificação de documentos, identificação de suspeitos e prevenção de crimes. Com essa abordagem, podemos garantir um ambiente mais seguro para os passageiros”, destacou o subsecretário de Segurança Pública e comandante da Guarda, Rony Morozesk.

Reforço e nova base

Ao todo, 50 novos agentes foram nomeados pela Prefeitura de Cariacica. Além da ampliação do efetivo, os servidores da segurança também tiveram valorização salarial. Agentes de trânsito e guardas municipais receberam reajuste de aproximadamente 45% no último mês, por meio de um Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo.

Com a chegada dos novos guardas, o efetivo da Guarda Municipal de Cariacica passa a contar com cerca de 80 agentes ativos, ampliando a capacidade de atuação em ações preventivas, rondas e apoio às demais forças de segurança.

Também foi inaugurada a nova base da corporação, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), localizado no bairro Tucum. O espaço abriga não apenas a sede da Guarda Municipal, como, também, os agentes de trânsito, canil, academia e uma estrutura de apoio com lava jato.