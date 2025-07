Pavimentação: Iconha recebe mais de 2,5 km por meio do Estado

O município de Iconha, no sul do Espírito Santo, foi beneficiado com mais de 2,5 quilômetros de pavimentação por meio do programa Pavimenta DETRAN, iniciativa do Governo do Estado. A medida fortalece a mobilidade urbana e atende a uma demanda antiga da população.

Ordem de serviço é assinada por Renato Casagrande

A ordem de serviço foi assinada oficialmente pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante cerimônia no município. O ato simboliza o início imediato das obras, que prometem transformar a realidade de importantes vias da cidade.

Mais segurança viária e mobilidade urbana

Com a pavimentação, a expectativa é de redução de acidentes, melhora na circulação de veículos e maior conforto para pedestres e ciclistas. A medida também colabora com o escoamento da produção rural da região.

Investimento estratégico para o desenvolvimento

O investimento integra uma série de ações do programa Pavimenta DETRAN, que visa aplicar recursos provenientes da arrecadação do departamento de trânsito em melhorias de infraestrutura urbana, com foco na segurança.