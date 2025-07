Pedras de gelo caem do céu em Cachoeiro e câmera registra tudo

A temperatura deve variar entre mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. A umidade relativa do ar pode chegar a 96%, e há previsão de cerca de 0,4 mm de precipitação acumulada ao longo do dia. À noite, o céu tende a abrir e o tempo deve ficar firme.

Ainda neste sábado, o tempo segue instável em Cachoeiro de Itapemirim. A previsão indica manhã com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde.

A ocorrência de granizo, embora rara na localidade, pode acontecer quando há fortes instabilidades atmosféricas associadas a nuvens do tipo cumulonimbus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) esse tipo de precipitação costuma ocorrer quando há um rápido resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, o que pode acontecer mesmo durante o inverno, especialmente em áreas de relevo mais acidentado, como é o caso de Itaóca Pedra.

Na madrugada deste sábado (26), uma câmera de segurança instalada no distrito de Itaóca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim , flagrou uma chuva de granizo que surpreendeu moradores. As imagens, captadas por volta das 00h00, mostram pequenas pedras de gelo caindo sobre telhados, ruas e quintais da região.

