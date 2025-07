PF deflagra no ES operação contra tráfico interestadual de cocaína

Na manhã desta segunda-feira (14), a Polícia Federal no Espírito Santo, por meio da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/ES), deflagrou a Operação Sangue Frio, com o objetivo de desarticular uma complexa e estruturada organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de cocaína e o consequente esquema de lavagem de capitais. Estão sendo cumpridos, simultaneamente, 28 mandados de busca e apreensão e 04 mandados de prisão temporária.

Além do Espírito Santo, os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes) e Bahia, todos relacionados a integrantes da organização criminosa.

Dentre os alvos das ordens judiciais, encontra-se o principal líder da organização, um indivíduo com mandado de prisão pendente há mais de 13 anos, condenado por tráfico de drogas.

A investigação demonstrou que a organização criminosa é uma das principais distribuidoras de entorpecentes no Estado do Espírito Santo, sendo responsável pelo abastecimento de traficantes locais, sobretudo nas regiões de Cariacica, Viana e Guarapari.

Nesta operação foram empregados aproximadamente 240 policiais, contando com o apoio da CORE da PCES, Polícia Militar, Guardas Municipais dos municípios de Serra, Vila Velha e Anchieta e da Diretoria de Operações Táticas da Polícia Penal/ES.

A operação representa um duro golpe contra o tráfico de drogas no país, demonstrando a capacidade de articulação interestadual da Polícia Federal, com foco na desarticulação financeira e operacional de organizações criminosas.

O nome da operação faz alusão à forma engenhosa e dissimulada utilizada pelos criminosos: o transporte da droga era realizado em caminhões frigoríficos, misturada a cargas de carne bovina, partindo do Estado do Mato Grosso até o Espírito Santo.

As investigações seguem em curso.

