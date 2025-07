Pico da Bandeira já teve madrugada histórica de -14°C

Em 2017, há oito anos, o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, viveu uma das madrugadas mais geladas de sua história.

Em 4 de julho, o guia turístico Sairo Guedes registrou a vegetação completamente congelada e temperaturas de -14°C no topo do pico.

Assim, na ocasião, Sairo acompanhava um grupo de turistas do Rio de Janeiro, mas precisou interromper a trilha devido ao gelo e ao risco de escorregamento.

As imagens captadas foram confirmadas pelo Climatempo como legítimas e reforçaram a intensidade da massa de ar polar que atingiu a região naquele inverno.

O fenômeno chamou atenção de especialistas e visitantes, marcando o Caparaó como um dos pontos mais frios do Brasil. Até hoje, o episódio é lembrado como um marco climático no parque.

