Porto Central: audiência pública discute projeto no Espírito Santo

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) sediará, na próxima terça-feira, dia 15 de julho de 2025, às 10h, uma audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura. A reunião será realizada no Plenário Dirceu Cardoso e tem como objetivo apresentar e debater o Projeto Porto Central, uma das maiores iniciativas portuárias do Estado.

O evento foi convocado pelo deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos), presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa, e contará com a presença de representantes da diretoria do Porto Central, localizado no município de Presidente Kennedy, no litoral sul capixaba.

Durante a audiência, os diretores do projeto irão expor as expectativas de crescimento econômico, logístico e industrial, além dos impactos positivos previstos para o desenvolvimento regional e estadual. A proposta é ampliar o diálogo com os parlamentares, sociedade civil, autoridades locais e imprensa sobre os benefícios e desafios da implantação do complexo portuário.

O Porto Central é considerado um projeto estratégico para o Espírito Santo, com potencial para gerar empregos, atrair novos investimentos e fortalecer a infraestrutura logística do estado, conectando o Espírito Santo ao cenário nacional e internacional de comércio.

Serviço:

Audiência Pública: Apresentação do Projeto Porto Central

Data: 15 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 10h

Local: Plenário Dirceu Cardoso – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Vitória-ES)

Realização: Comissão de Infraestrutura da ALES