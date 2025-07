Preços das apostas estão mais caros! Confira os novos valores

As apostas das Loterias Caixa passam a ter novos valores a partir desta quarta-feira (9). O reajuste atinge seis modalidades: Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a medida tem como objetivo ampliar os valores das premiações e fortalecer os repasses sociais, que beneficiam milhões de brasileiros em diversas áreas, como educação, segurança, esporte e cultura. “A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades”, informa o banco em comunicado oficial.

Confira abaixo o cronograma completo com os novos valores, datas de abertura das apostas e os sorteios de cada concurso:

