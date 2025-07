Prefeitos se unem pela volta do Trem das Montanhas Capixabas

O som do apito poderá voltar a ecoar entre os vales e trilhos das montanhas capixabas. Em uma articulação liderada pela Prefeitura de Viana e com forte apoio institucional, foi formalizado um ofício que será enviado à VLI Multimodal S.A. solicitando a anuência para a retomada do Trem das Montanhas Capixabas.

A reunião que selou o envio do documento, realizada nesta quinta-feira (17), em Viana, contou com a presença dos prefeitos Wanderson Bueno (Viana), Eduardo Ramos (Domingos Martins), Lidiney Gobbi (Marechal Floriano) e a secretária de Desenvolvimento e Planejamento, Jane Casteglione, representando o município de Alfredo Chaves. O vice-governador Ricardo Ferraço também reforçou o compromisso regional com a iniciativa.

Operado entre 2009 e 2013, o trem turístico partia da Estação Ferroviária de Viana e seguia até Araguaia, em Marechal Floriano, com parada em Domingos Martins e Alfredo Chaves. Ao longo de aproximadamente 50 km, o trajeto proporcionava uma experiência única em meio à Mata Atlântica, atravessando túneis e viadutos históricos e revelando paisagens exuberantes que integram cultura, história e natureza.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, tem liderado o movimento pela reativação do trem e esteve, neste mês de julho, em Curitiba (PR) para uma reunião com o empresário Adonai Aires de Arruda, presidente do grupo Serra Verde Express — empresa que operou o trem em sua primeira fase e é referência nacional em turismo ferroviário.

“A retomada do Trem das Montanhas Capixabas é uma pauta que estamos conduzindo com muita dedicação. Esse projeto resgata nossa história, fortalece o turismo e impulsiona o desenvolvimento sustentável. Com o apoio do Governo do Estado e dos municípios parceiros, vamos recolocar esse trem nos trilhos”, afirmou o prefeito Wanderson Bueno.



Durante a reunião em Viana, o prefeito também sugeriu a criação de um consórcio intermunicipal entre Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves, com foco exclusivo na pauta turística. A proposta foi bem recebida e acolhida por todos os prefeitos e representantes presentes.

“Esse é um projeto que ultrapassa os limites de cada cidade. Por isso, sugeri a criação de um consórcio intermunicipal que una esforços, garanta governança e fortaleça a atuação conjunta na área do turismo. É assim, com união e planejamento, que vamos transformar potencial em resultados concretos para toda a região”, destacou Wanderson.

O ofício que será enviado à VLI destaca que a reativação da linha turística representa uma oportunidade estratégica para dinamizar a economia regional, valorizar o patrimônio ferroviário e promover o turismo de experiência. A operação está sendo estruturada com previsão de retorno para o primeiro semestre de 2026, contando com a articulação conjunta dos entes públicos, da Serra Verde Express e da VLI, responsável pela malha ferroviária na região.

“A volta do trem é, ao mesmo tempo, um reencontro com o nosso passado e um salto em direção ao futuro. Estamos falando de uma experiência turística encantadora, que conecta cidades, histórias e oportunidades para quem vive e visita nossa região”, reforçou Wanderson. Segundo o empresário Adonai Aires de Arruda, o Trem das Montanhas apresentava ocupação média superior a 80% e tem potencial turístico reconhecido. “É um trajeto de grande beleza e importância para o Espírito Santo. A Serra Verde Express vê com bons olhos a retomada”, declarou.

O protagonismo de Viana tem sido fundamental para articular as tratativas e reunir os atores-chave do projeto. Com o suporte técnico do Estado, o engajamento das prefeituras vizinhas e o envolvimento da iniciativa privada, a expectativa é de que os trilhos da história voltem a conduzir turistas e moradores por um dos mais belos caminhos do Espírito Santo.