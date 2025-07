Prefeitura de Alegre entrega obra da Feira do Produtor Rural

Na última sexta-feira (11), a Prefeitura Municipal de Alegre entregou oficialmente a obra de cobertura e modernização da Feira do Produtor Rural “Antônio Alves Victor de Assis”, um marco importante para o fortalecimento da agricultura familiar e do empreendedorismo rural no município.

A cerimônia contou com a presença do Ex-Deputado Federal Carlos Manato, representando a Drª Soraya Manato, autoridades locais como o Prefeito Municipal, Vereadores, representantes da comunidade e o Presidente do Sindicato dos Feirantes, além da bênção especial conduzida pelo Padre da cidade, reforçando o valor simbólico e espiritual desse momento tão aguardado.

Com mais de 1200m² de cobertura, a nova estrutura oferece mais conforto, dignidade e valorização ao produtor rural, garantindo um espaço moderno e adequado para comercialização dos produtos que chegam diariamente à mesa das famílias alegrenses.



A revitalização da feira foi possível graças ao recurso destinado pela então Deputada Federal Drª Soraya Manato, totalizando um investimento de R$ 2.548.179,64, aplicado com responsabilidade para transformar a realidade de quem vive e produz no campo.

“Hoje celebramos muito mais do que uma obra. Celebramos o respeito ao produtor, o fortalecimento da economia local e o compromisso com o desenvolvimento sustentável”, destacou o prefeito durante a cerimônia.

Essa conquista reforça o compromisso da gestão com a valorização do trabalho rural e a construção de políticas públicas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas.