PRF recupera carro clonado em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira (9), um veículo clonado durante uma fiscalização de rotina no km 01 da BR-262, em Cariacica, Espirito Santo.

A abordagem ocorreu por volta das 11h, quando uma equipe da PRF realizava ações de combate ao crime e parou um Honda/Civic de cor preta. Ao ser questionado, o condutor informou inicialmente que havia adquirido o veículo há cerca de três meses, de um amigo, pelo valor de R$ 25 mil.

No entanto, durante a verificação dos elementos de identificação do automóvel, os policiais constataram indícios de adulteração. Diante da descoberta, o homem mudou sua versão e admitiu ter comprado o carro de um desconhecido por meio de uma plataforma online, pagando R$ 11 mil. Ele ainda confessou que tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

Diante dos fatos, o motorista foi detido e conduzido, juntamente com o automóvel apreendido, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, para os procedimentos cabíveis.