Projeto celebra 100 anos de Maurício de Oliveira no ES

Em 2025, o Espírito Santo celebra o centenário de nascimento de Maurício de Oliveira, violonista, compositor, arranjador e educador que se tornou um dos maiores nomes do violão brasileiro — e uma referência incontornável na história musical capixaba.

Como forma de preservar e reverberar seu legado, o Projeto Orquestra de Violões nas Escolas do Estado do Espírito Santo, por meio do Programa Música na Rede, uma parceria entre SEDU/FAPES/FAMES, realiza uma série de ações que envolvem música, memória, juventude e valorização cultural.

Link para acesso aos singles nas plataformas e acesso ao clipe no youtube: https://musicanarede.fames.es.gov.br/links

Lançamento de dois singles nas plataformas digitais

Canção da Paz (arranjo: Bruno Soares)

Ardiloso (arranjo: Phillipp Areias)

Dois videoclipes oficiais

100 Anos de Maurício de Oliveira: Uma Homenagem ao Violonista Capixaba

Concerto Comemorativo – XXX Festival de Inverno de Domingos Martins

Data: 19 de julho de 2025

Hora: 14h

Apresentação da Orquestra Jovem de Violões Música da Rede

O projeto atende hoje cerca de 2 mil alunos em 68 escolas públicas, espalhadas por 34 municípios, e inclui 6 grupos de referência, formando a maior rede pública de orquestras de violões do Brasil.