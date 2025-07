Reajuste dos professores é aprovado em Guarapari

Mais uma vitória para a educação de Guarapari! Na sessão desta terça-feira (22), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o projeto de lei da prefeitura, que garante o reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino. A medida foi enviada pelo município, por meio da Secretaria Municipal da Educação, e cumpre o que determina a Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o Piso Nacional do Magistério.

Com a aprovação, o reajuste será aplicado de forma escalonada, respeitando os níveis do plano de carreira dos professores. O novo valor já será incorporado à folha de pagamento do mês de julho, e o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro a junho de 2025 será efetuado de forma parcelada.

Confira os percentuais de reajuste por nível:

• Nível 1: 6,27%

• Nível 2: 6,10%

• Nível 3: 5,60%

• Nível 4: 5,10%

• Nível 5: 5,00%

• Nível 6: 3,50%

• Nível 7: 3,00%

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, comemorou a aprovação. “Essa é uma conquista de todos nós. O reajuste é mais do que um direito, é um reconhecimento ao trabalho incansável dos nossos professores”, destacou.

O prefeito Rodrigo Borges também reforçou o compromisso da gestão com a educação. “Valorizamos o professor porque acreditamos que educação transforma vidas. Essa é mais uma ação concreta da nossa gestão para cumprir a legislação e respeitar o servidor”, afirmou o prefeito.

A aprovação do reajuste é mais um passo no fortalecimento da rede municipal de ensino, que já vem recebendo investimentos em estrutura, formação continuada e projetos pedagógicos.