Reality Chef de Alto Nível: veja o desempenho do cachoeirense

O cachoeirense Gilmar Francisco passou da Fase de Seletivas para a Fase de Times do reality Chef de Alto Nível, que estreou, nesta terça-feira (15), na Rede Globo.

Além do cachoeirense, os participantes Bruno Sutil, Flan Souza, Luiza Soares e Marina Cabral também avançaram na competição.

O médico nutrólogo e anestesista cachoeirense participa da competição no grupo dos Cozinheiros Amadores. Além dele, a chef e criadora de conteúdo Maritza Bojovski, da cidade de Vila Velha, também representará o Espírito Santo no time dos Cozinheiros da internet.

O reality Chef de Alto Nível, comandado por Ana Maria Braga, tem exibição na TV aberta toda terça e quinta, com transmissão simultânea no Globoplay.

