Residência Inclusiva: ordem de serviço é assinada em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari assinou, nesta quinta-feira, 3 de julho, a ordem de serviço para a construção da Residência Inclusiva, um espaço voltado para o acolhimento, atendimento e promoção de atividades destinadas a pessoas com deficiência em situação de abandono e vulnerabilidade social.

Atualmente, a Residência Inclusiva funciona em um imóvel alugado no bairro Praia do Morro, que não possui acessibilidade adequada, dificultando a mobilidade e o conforto dos usuários. O novo espaço será construído no bairro Independência, com estrutura totalmente planejada para oferecer acessibilidade e inclusão.

O investimento total da obra é de R$ 930 mil, com recursos repassados pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio de parceria institucional com o município. A execução ficará a cargo da empresa AMF Participações e Construções LTDA, representada no ato de assinatura pelo gerente Jesse de Oliveira Soares.

A Residência Inclusiva será um espaço multifuncional, pensado para garantir acessibilidade, acolhimento humanizado e oportunidades de desenvolvimento pessoal e social a jovens e adultos com deficiência que necessitam de apoio para viver de forma independente e autônoma. A iniciativa integra as políticas públicas do município voltadas à garantia de direitos e à melhoria da qualidade de vida.

A reunião contou com a presença do prefeito Rodrigo Borges, da secretária municipal de Assistência Social, Tatiana Perim, da subsecretária Jocileia Marques, e do secretário de Obras, Marcelo Cirino, que reforçaram o compromisso da gestão com a inclusão social e a ampliação da rede de proteção no município.

“Guarapari está avançando na construção de uma cidade mais justa e humana. A Residência Inclusiva é um espaço de acolhimento, respeito e oportunidade. Hoje, o serviço funciona em um imóvel alugado que não tem acessibilidade, o que é muito importante para quem vive no local. O novo projeto foi pensado para ter tudo o que as pessoas precisam com conforto e dignidade. Estamos investindo onde realmente importa: nas pessoas”, enfatizou o prefeito.

E a secretária Tatiana Perim complementa. “Estamos fortalecendo a rede de proteção social com ações concretas. A Residência Inclusiva será um espaço de valorização, acessibilidade e cuidado com as pessoas com deficiência. Vale lembrar que essa verba foi quase foi perdida. Assim que a nova gestão identificou a morosidade no processo, demos celeridade para concluir a licitação. No cronograma, a obra tem duração prevista de oito meses, mas o responsável pela empresa já nos adiantou que vai correr para entregar em seis. Temos um compromisso com a inclusão e com a dignidade de todos”.

Além da Residência Inclusiva, Guarapari conta com duas Casas de Acolhimento Institucional que oferecem acolhimento temporário a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família.

A construção da nova Residência Inclusiva deve começar ainda neste semestre, com conclusão estimada em até oito meses.