Resultado da Federal de hoje: veja os bilhetes premiados

A Loteria Federal realizou neste sábado (19) o sorteio do concurso 5984, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1.350.000 saiu para o bilhete 067482, que garantiu a sorte grande para um apostador. A modalidade segue sendo uma das mais tradicionais do país.

Além do prêmio principal, também houve premiações de outros bilhetes. O segundo prêmio, de R$ 40.000, saiu para o bilhete 039426. O terceiro lugar ficou com o bilhete 053542, premiado com R$ 30.000. Já os quarto e quinto prêmios foram de R$ 20.000 e R$ 17.339, para os bilhetes 032519 e 028937, respectivamente.

Para quem busca saber o resultado da Federal de hoje, é importante conferir os números com atenção. Os sorteios são auditados e os bilhetes vendem em casas lotéricas. A Loteria Federal se destaca por suas chances maiores de acerto em comparação a outras modalidades.

O próximo sorteio da Loteria Federal será na quarta-feira (23). Os bilhetes já estão disponíveis em todo o Brasil. Os valores variam de acordo com a fração adquirida, e os prêmios podem ser pagos proporcionalmente.

Como jogar na Loteria Federal? Basta escolher um bilhete numerado disponível nas lotéricas ou com vendedores autorizados. Cada bilhete tem 10 frações e você pode comprar uma ou mais. A modalidade permite diversos tipos de premiação, incluindo por aproximação, unidade e milhar.