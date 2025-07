Resultado da Lotofácil: aposta de Anchieta leva o maior prêmio do ES

O concurso 3445 da Lotofácil, sorteado na noite desta quinta-feira (17), premiou apostas de três cidades do Espírito Santo com 14 acertos. Os ganhadores são dos municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Serra. Apesar de nenhuma aposta ter acertado os 15 números, os prêmios secundários animaram os apostadores capixabas.

Aposta de Anchieta leva o maior prêmio do ES

O maior valor no estado ficou com uma aposta feita em canais eletrônicos na cidade de Anchieta, que rendeu R$ 3.554,28 ao ganhador. A jogada foi simples e feita por um apostador físico, sem a utilização de bolões. A sorte online tem se tornado uma opção cada vez mais comum entre os jogadores.

Cachoeiro e Serra também tiveram ganhadores

Outras duas apostas com 14 acertos foram nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Serra, ambas com prêmios de R$ 1.777,14. Os jogos foram em lotéricas físicas, com apostas simples. As duas casas lotéricas responsáveis foram a Loteria da Real e a Lotérica Avenida, respectivamente.

Resultado Lotofácil 3445 não teve ganhador principal

O resultado da Lotofácil 3445 não trouxe nenhum ganhador com os 15 números. Com isso, o prêmio principal acumulou e a expectativa para o próximo sorteio, que ocorrerá na sexta-feira (18), é de R$ 5 milhões. A Lotofácil continua sendo uma das loterias mais procuradas por suas altas chances de acerto.

Veja como conferir o resultado Lotofácil 3445

Para quem ainda não conferiu, o resultado da Lotofácil concurso 3445 pode ser consultado nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou em sites especializados em loterias. Fique atento às atualizações e prazos para resgate dos prêmios. Apostadores têm até 90 dias para retirar o valor em agências da Caixa.