Resultado da Lotofácil tem 16 apostas ganhadoras no ES

O resultado da Lotofácil foi divulgado, nesta terça-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso premiou apostadores de diversas cidades do Espírito Santo, com destaque para uma aposta de 16 acertos feita em Vila Velha, que rendeu R$ 915,72.

Números sorteados

Assim, os números sorteados foram: 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23 e 25.

Apostadores capixabas entre os premiados

Além disso, mais de uma dezena de apostas feitas no Espírito Santo acertaram os 15 números da Lotofácil. Os ganhadores, de cidades como Baixo Guandu, Colatina, Cariacica e Vitória, receberam R$ 457,86 cada. Todas as apostas foram do tipo simples e físicas.

Colatina e Barra de São Francisco se destacam

Colatina teve três apostas vencedoras, realizadas nas lotéricas São Silvano, Independência e Tarzan. Já Barra de São Francisco registrou três apostas premiadas na mesma lotérica, a Mapa da Mina, evidenciando a sorte da região nesta edição da Lotofácil.

Outras cidades com apostas premiadas

Também receberam prêmios apostadores de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Maria de Jetibá, Marilândia, Serra e Jaguaré. Entretanto, mesmo com valores modestos, os prêmios geram entusiasmo e movimentam as lotéricas locais, com muitos tentando a sorte no próximo resultado da Lotofácil.

Próximo sorteio já tem expectativa alta

O sucesso de ganhadores no Espírito Santo reforça a expectativa para o próximo concurso da Lotofácil. Contudo, com prêmios distribuídos em todo o Brasil, o jogo segue como um dos favoritos entre os brasileiros, especialmente pela alta probabilidade de acerto e premiações frequentes.