Saiba como se inscrever nas oficinas gratuitas de viola em Cariacica

O som da viola caipira vai tomar conta de Cariacica! Além dos shows do 3º Fest Viola, o evento também vai oferecer oficinas gratuitas para quem quiser aprender a tocar ou se aperfeiçoar no instrumento.

Nesta sexta-feira (11), o Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá, será o ponto de encontro para os apaixonados por viola. A partir das 13 horas, acontece a oficina de iniciação e técnicas de improvisação. Logo depois, às 14 horas, será a vez da oficina “Viola em suas possibilidades e técnicas”, com os músicos Bruno Takaxi, de Minas Gerais, Silvio Barbieri, de Mimoso do Sul, e Jean da Viola, de Vitória.

E para quem não conseguir aproveitar neste fim de semana, a boa notícia é que as oficinas com Jean da Viola continuam até o dia 25 de julho, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: [email protected]

O Fest Viola é promovido pela Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Instituto Amores Cultura e Artes e patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (11) | Mercado Municipal

13h – Oficina de Técnicas de Improvisação e Iniciação na Viola Caipira

14h – Oficinas de viola em suas possibilidades, técnicas, etc.

18h – Show com Barbieri

19h30 – Show com Jean da Viola

21h – Show com Rickson Maioli

Sábado (12) | Mercado Municipal

13h – Oficinas de Técnicas de Improvisação e Iniciação na Viola Caipira

14h – Oficinas de viola em suas possibilidades, técnicas, etc.

17h – Mostra Competitiva

18h30 – Show com Banda Comitiva Violeira

20h – Resultado e premiação da Mostra Competitiva

20h30 – Show com Richard Viana