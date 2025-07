São Mateus: conferência discute diretrizes para a assistência social

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS-SM), promoveu a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

O evento teve início na noite de quarta-feira (26) e seguiu até a tarde desta quinta-feira (27), no auditório da Faculdade Multivix. Durante a conferência, foram realizados debates e a construção de propostas com base em cinco eixos temáticos, que orientarão políticas públicas da área. As diretrizes elaboradas serão encaminhadas para as etapas estadual, em Vitória, e nacional, em Brasília.

A programação também incluiu a eleição de delegados que representarão São Mateus nas próximas fases da conferência, defendendo as propostas discutidas localmente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social agradece o apoio da gestão do prefeito Marcos Batista, que tem caminhado junto na construção de uma rede de proteção cada vez mais eficiente no município. Agradecimentos também à participação ativa da secretária Thalita e de toda a equipe envolvida.