Sedu inicia preparação para o Paebes 2025 com redes municipais

A Secretaria da Educação (Sedu) promoveu o primeiro encontro formativo referente as orientações gerais sobre o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes ALFA) 2025.

A ação, que aconteceu no formato digital, e reuniu secretários Municipais de Educação, coordenadores de Polos Municipais, equipes de avaliação das Redes Municipais e equipe do Regime de Colaboração.

A gerente de Avaliação da Sedu, Bianca Silva Santana, destacou que o programa tem o objetivo de avaliar o nível de apropriação e consolidação das habilidades desenvolvidas pelos estudantes ao final de cada etapa escolar.

Ela ressaltou também a tomada de decisões e a implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade do ensino.

“Esses resultados compõem a base para cálculo da Bonificação por Desempenho para os profissionais da Secretaria da Educação (Sedu) e do Índice de Qualidade Educacional (IQE), um coeficiente aplicado ao montante do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no cálculo do repasse pelo Estado aos municípios”, afirmou Bianca Silva Santana.