Sedu reabre inscrições para Programa Pré-Enem 2025

Os estudantes da Rede Pública Estadual do Espírito Santo terão uma nova chance de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A partir desta segunda-feira (28), estarão reabertas as inscrições para o Programa Pré-Enem 2025 da Secretaria da Educação (Sedu). A iniciativa busca preencher as vagas remanescentes e ampliar o acesso ao curso preparatório gratuito.

Os interessados na oportunidade devem realizar a inscrição, exclusivamente, por meio do formulário on-line, que estará disponível a partir das 20 horas do dia 28 (Clique AQUI e acesse). As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Podem participar estudantes regularmente matriculados na 3ª série do Ensino Médio e nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, são 1.194 vagas distribuídas em 13 escolas-polo da Rede Estadual. O curso combina aulas on-line e encontros presenciais. Durante a semana, os estudantes participam de aulas presenciais no contra-turno ou síncronas por meio da plataforma Google Meet, enquanto os sábados são reservados para os aulões presenciais, com foco nas áreas de conhecimento e na Redação. O programa também oferece orientação de estudos, videoaulas no YouTube e acesso a ferramentas digitais para produção e correção de redações.

A gerente do Ensino Médio, Endy Albuquerque, destacou que mais do que um simples reforço escolar, o Programa Pré-Enem se consolida como uma oportunidade de transformação. “As aulas, realizadas no turno noturno, três vezes por semana, seguem a matriz de referência do Enem e são planejadas para fortalecer o aprendizado e ampliar a confiança dos estudantes na preparação para o exame”, frisou.