Sementes participa da TechCidade e amplia presença no interior do ES

O Sementes, programa que acelera startups com soluções para nove municípios da Bacia do Rio Doce, marcou presença na TechCidade Expo, em Alegre, na última semana, como parte da estratégia da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) de promover o programa em espaços de inovação em todo o Estado.

A feira reuniu especialistas, empreendedores, estudantes e instituições como Ifes, Ufes, Sebrae e Senac em torno de temas como cidades inteligentes, educação empreendedora, agronegócio e transformação digital. O Programa Sementes participou com estande e representantes para divulgar o trabalho das 50 startups selecionadas e apresentar o programa a novos públicos, inclusive com o edital de parcerias aberto, voltado a instituições que desejam somar na jornada de aceleração.

“A participação do Sementes na TechCidade reforça nosso compromisso com o interior do Estado e com a democratização da inovação. Queremos que mais capixabas se vejam como protagonistas da transformação digital em seus municípios e encontrem no programa um caminho para tirar ideias do papel”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e da Prefeitura de Alegre, o evento é uma vitrine importante para ampliar o alcance da cultura empreendedora e tecnológica, conectando academia, mercado e setor público.

Sementes

O Programa Sementes é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), e parceria com a aceleradora IEBT Innovation. Lançado em 2024, o programa tem como objetivo identificar, desenvolver e acelerar startups com foco em desafios sociais, ambientais e econômicos em nove municípios da Bacia do Rio Doce: Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu e Serra.

Na última semana, 50 startups iniciaram oficialmente a fase de aceleração, com mentorias, capacitações, acesso a recursos e validação de soluções nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, mobilidade, empregabilidade, entre outras.

Além disso, está aberto o edital de parcerias do Sementes, que convida aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, instituições de ensino e empresas a se tornarem parceiras do programa, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de inovação no Espírito Santo. Os interessados podem acessar o edital e saber mais no link https://secti.es.gov.br/Media/Secti/2025/SEMENTES/Edital_de_Parceiros_Programa_Sementes_do_Rio_Doce.pdf