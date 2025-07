Sérgio Vidigal deixa o Governo do ES e vai voltar a atuar como médico

O ex-prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) deixou, a pedido, o governo de Renato Casagrande (PSB), após cinco meses à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (Sedes). A decisão foi comunicada pelo próprio governador no último sábado (19), em uma postagem em suas redes sociais.

Na postagem, Casagrande agradeceu Vidigal pelo trabalho e anunciou o empresário Rogério Salume para assumir a pasta. “Sérgio Vidigal está deixando a Secretaria de Desenvolvimento, a pedido, para se dedicar à sua profissão e a novos projetos. Agradeço pela sua contribuição ao nosso governo e ao Espírito Santo. Assume a pasta Rogério Salume, que chega com a missão de seguir nos ajudando a impulsionar o desenvolvimento do Estado com sua experiência”, publicou o governador.

Vidigal voltará a atuar como médico e já declarou para veículos de comunicação do Espírito Santo, que não pretende disputar as eleições de 2026. No entanto, disse que vai ajudar seu partido a formar chapa e atrair nomes para a disputa do próximo ano.

Quem é Rogério Salume?

Rogério Salume é fundador da Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo. Em maio deste ano, ele tinha assumido a presidência da Invest-ES — agência capixaba de atração de investimentos.

À frente da Sedes, ele terá sob sua responsabilidade toda a estrutura vinculada à Secretaria, que engloba também o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).