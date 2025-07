Serra recebe mutirão de empregos com mais de 300 vagas; entenda

Oportunidade, empregabilidade e conexão com o setor produtivo. No dia 16 de agosto, a cidade da Serra recebe uma nova edição do Conecta Indústria, iniciativa da Findes, por meio do IEL-ES, que reúne empresas do setor do plástico para oferecer mais de 300 vagas de emprego destinadas a candidatos com nível fundamental, médio e técnico.

O evento acontece das 8h30 às 12h, no Centro de Desenvolvimento Técnico – CEDTEC, em Laranjeiras, e conta o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, e do SindiplastES.

“O Conecta Indústria é uma ponte concreta entre quem busca oportunidades e quem gera empregos. Levar essa iniciativa para a Serra reforça o papel do IEL-ES como articulador entre qualificação, empregabilidade e crescimento socioeconômico”, afirma o superintendente do IEL-ES, Max Alves.

Estarão presentes empresas de destaque, como Fortlev, Fibrasa, Maifredo, Afort, Plasvit, Caplast, Eco Amigo, JL Martins, Magnatech e Polydomus, realizando entrevistas e processos seletivos presenciais durante a manhã.

Entre as oportunidades ofertadas, estão cargos como: Operador de Produção, Mecânico de Manutenção Industrial, Vendedor(a) Interno, Auxiliar de Impressora Flexográfica, Inspetor de Qualidade, Eletricista de Manutenção Industrial, Líder Logístico, entre outros.

Para participar, é necessário preencher o formulário de pré-inscrição, e comparecer ao evento com documentos pessoais e currículo atualizado.

Além de facilitar o acesso ao mercado de trabalho, o Conecta Indústria fortalece a articulação entre a formação profissional e as demandas da indústria, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município. A ação reforça o compromisso do IEL e dos parceiros com a promoção da empregabilidade e com a valorização da mão de obra local.

A programação ainda contará com uma ação de educação ambiental, promovida pelo SindiplastES, por meio do programa Tampinha do Bem. Durante o evento, serão recolhidas tampinhas plásticas de garrafas PET, destinadas à reciclagem. A proposta é conscientizar a população sobre práticas sustentáveis e o reaproveitamento de materiais recicláveis.

Conecta Indústria – Serra

Dia: 16 de agosto (sábado)

Horário: 8h30 às 12h

Local: Centro de Desenvolvimento Técnico – CEDTEC, em Laranjeiras, Serra

Pré-inscrição: CLIQUE AQUI