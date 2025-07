Serviços capixabas devem movimentar R$ 37 bilhões neste 3º trimestre

Impulsionados pela confiança do consumidor, dos empresários e pela força da retomada econômica, os setores de comércio e serviços do Espírito Santo devem alcançar um novo crescimento na movimentação financeira no terceiro trimestre de 2025: R$ 37,41 bilhões. O número é uma projeção do Connect Fecomércio-ES, núcleo de pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), e representa um crescimento de 3,35% em relação ao segundo trimestre e de 7,75% na comparação com o mesmo período de 2024.

O estudo considera os dados mais recentes do IBGE e os índices de volume e receita de vendas dos dois setores. Do montante total previsto, o comércio varejista deve responder por R$ 22,71 bilhões, enquanto os serviços devem movimentar R$ 14,71 bilhões.

Segundo o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, os dados confirmam a consolidação da atividade econômica no estado, que deve registrar o melhor resultado financeiro do ano neste terceiro trimestre. “A previsão indica um ambiente econômico mais favorável, com crescimento sustentado pela demanda e otimismo no setor produtivo. O Espírito Santo segue com um comportamento acima da média nacional e com tendência de estabilidade positiva para o segundo semestre”, analisou Spalenza.

Entre os setores, o comércio varejista apresenta os melhores números. No primeiro trimestre, as vendas totalizaram R$ 20,91 bilhões, passando para R$ 21,65 bilhões no segundo e com expectativa de R$ 22,7 bilhões neste terceiro trimestre. Os meses com maior destaque devem ser agosto e setembro, com altas previstas de 12,6% e 15,2%, respectivamente, em relação aos mesmos meses do ano passado. As projeções consideram fatores como o aumento do consumo durante o mês dos pais, a retomada das aulas e a movimentação do turismo regional nas férias de julho.

Já o setor de serviços deve movimentar R$ 14,71 bilhões entre julho e setembro, o que representa uma leve alta de 1,14% em relação ao segundo trimestre (R$ 14,54 bilhões). Já o volume do 1ª trimestre foi de R$ 13,90 bilhões.

O estudo aponta que, no 3º trimestre, a principal contribuição virá dos serviços de transporte, armazenagem e correio, que devem representar 45% da receita total do setor no período (R$ 6,63 bilhões). Também se destacam os serviços profissionais, administrativos e complementares, com 26% da movimentação (R$ 3,8 bilhões), seguidos pelos serviços de informação e comunicação, com 10% (R$ 1,46 bilhão), e serviços prestados à família 10% (R$ 1,43 bilhão).

“A expectativa é que o mês de agosto apresente o pico de prestação de serviços no período de janeiro a agosto. Esse resultado deverá ser influenciado pela volta às aulas e pelo Dia dos Pais, que impactam os segmentos de serviços prestados à família e o de informação e comunicação”, frisou Spalenza.

De acordo com José Carlos Bergamin, 3º vice-presidente do Sistema Fecomércio-ES- Sesc e Senac, os resultados demonstram a capacidade de adaptação dos empresários capixabas e a confiança nas perspectivas econômicas do estado. “O ambiente de negócios favorável, aliado à estabilidade nos indicadores macroeconômicos, como inflação e juros, tem impulsionado o consumo e gerado impactos positivos em toda a cadeia produtiva. O Espírito Santo tem se mostrado cada vez mais competitivo e atrativo para novos investimentos”, avalia Bergamin.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 405.455 empresas, responsáveis por 58% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 652 mil pessoas. Com mais de 30 unidades, tendo ações itinerantes e presente em todos os municípios capixaba- seja de forma física ou on-line-, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo. A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI