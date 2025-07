Setor de serviços capixaba cresce pelo terceiro mês consecutivo

Pelo terceiro mês consecutivo, o setor de serviços do Espírito Santo manteve uma trajetória de crescimento. Em maio, o volume de atividades avançou 0,3% em relação a abril, mas o destaque do mês ficou para os serviços prestados às famílias (lazer, alimentação fora de casa, hospedagem, atividades recreativas e cuidados pessoais), que subiram 17,9% na comparação com o mesmo período de 2024 – a maior alta entre todos os estados brasileiros.

Além da variação mensal positiva, o índice de volume de serviços do Espírito Santo alcançou 113,3 pontos, acima da média nacional, que foi de 108,3 pontos, mantendo o estado entre os mercados mais dinâmicos e consistentes do país. Na comparação com maio de 2024, houve alta de 1,1%, mesmo sobre uma base estatística já elevada, o que confirma a maturidade do setor capixaba e sua tendência de expansão.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, o desempenho reforça o papel estratégico do Espírito Santo no cenário nacional, que se mantém entre os protagonistas do país no setor, reforçando sua vocação para o consumo de serviços de base regional, turística e cultural.

“A sequência de resultados positivos consolida a força do consumo local e mostra a resiliência do setor, mesmo diante dos desafios econômicos, e suas boas perspectivas para os próximos meses. Serviços como alimentação fora do lar, cuidados pessoais, lazer e turismo – que são voltados para as famílias – continuam aquecidos, sustentando a recuperação do setor”, destacou.

Segundo o relatório, o bom desempenho dos serviços às famílias foi impulsionado por fatores como o fortalecimento do calendário de eventos locais, a maior circulação de turistas e o aumento da renda disponível, elementos que favorecem o consumo presencial. O Espírito Santo se destacou à frente de estados como Santa Catarina (10,9%) e Ceará (6,3%) no ranking nacional desse segmento, com alta de 17,9%.

“O Espírito Santo demonstra uma capacidade notável de manter o dinamismo econômico regional por meio da prestação de serviços de alta relevância social e econômica. O setor permanece como uma das principais engrenagens de geração de renda e movimentação da economia”, analisou Spalenza.

Mesmo com oscilações em segmentos pontuais, o Connect Fecomércio-ES avalia que o setor de serviços segue em trajetória de reorganização e avanço gradual, com boas perspectivas para o segundo semestre.

“Há um cenário de estabilização e, se mantidos os estímulos ao consumo e ao investimento em serviços locais, o estado seguirá como referência nacional em dinamismo e inovação no setor”, completou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.