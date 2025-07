SINE Cachoeiro: confira as vagas de emprego

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim e de cidades do Sul do Espírito Santo têm uma nova chance de retornar ao mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (7), o Sine Cachoeiro disponibiliza 155 vagas de emprego para diversos cargos e níveis de escolaridade.

As oportunidades estão abertas para diferentes municípios da região. Para se candidatar, é necessário realizar um cadastro presencial na Agência do Trabalhador, que funciona das 8h às 17h, na rua Costa Pereira, nº 100, bairro Sumaré. Anteriormente, o atendimento era feito na Avenida Beira Rio.

De acordo com o Sine, os candidatos devem apresentar documentos originais em bom estado, como: carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP e certificados de cursos, se houver.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui