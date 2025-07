Sistema de reconhecimento facial do ES faz 10 prisões em 24 horas

A Tecnologia de Reconhecimento Facial do Governo do Estado bateu um recorde e realizou 10 prisões em um único dia. Com essas, o sistema, em operação desde setembro de 2024, totaliza 250 prisões de indivíduos com mandados de prisão em aberto que circulavam pelas ruas da Grande Vitória.

Na última terça-feira (15), foram presos três indivíduos procurados por roubo, dois homicidas, um acusado de tráfico de drogas, um acusado de estupro, um acusado de furto e dois homens procurados por dívida de pensão alimentícia. As abordagens se estenderam desde 5h50 da manhã até 17h15, nos municípios de Serra e Vila Velha.

O investimento em tecnologias para o combate ao crime está previsto entre as ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Na quarta-feira (16), o governador Renato Casagrande comentou os dados por meio das redes sociais. “Em um único dia o reconhecimento facial ajudou a fazer a prisão de dez foragidos da justiça e com isso chegamos a 250 prisões com ajuda desta tecnologia. É o Estado Presente com tecnologia, prevenção e resposta rápida”, pontuou.

Reconhecimento facial

As câmeras com recurso de reconhecimento facial estão espalhadas pela Região Metropolitana de Vitória, em locais e prédios públicos, além de estarem presentes nos dez terminais do Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota. O recurso utiliza inteligência artificial para fazer a leitura de rostos e comparar as imagens com informações contidas em bancos de dados da Segurança Pública.

Quando o sistema sinaliza mais de 90% de compatibilidade entre as imagens, uma segunda conferência é feita por um policial na base de monitoramento. Com a confirmação da existência de um mandado de prisão, uma equipe policial é acionada para realizar a abordagem ao cidadão, que é comunicado do mandado e encaminhado à delegacia regional mais próxima. Os dez detidos nesta terça-feira passaram por todo este processo e, após os procedimentos, foram conduzidos ao Sistema Prisional.

“A implantação de recursos tecnológicos na Segurança Pública é uma realidade no Espírito Santo. Não só o Reconhecimento Facial, mas também o Cerco Inteligente, O Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil, a Computação Embarcada da Polícia Militar, a criação da Polícia Científica com todo seu aparato forense, entre outros investimentos do Programa Estado Presente, eleva a capacidade das Forças de Segurança de preservar a paz e promover a segurança dos capixabas”, afirmou o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Marcio Celante.

Prisões

Entre as prisões realizadas com a ajuda do Reconhecimento Facial, se destacam mandados por tráfico de drogas (21%), roubo (16%) e homicídio (11%). Também há prisões pelos crimes de furto, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, estupro e outros. Entre os 250 presos, 18 eram foragidos de outros Estados. A tecnologia de Reconhecimento Facial já cumpriu mandados de prisão de Minas Gerais, Paraná, Alagoas, São Paulo, Bahia, Paraíba e Rondônia.