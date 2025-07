Startups do Programa Sementes participam de Feira Nacional de Startups

O Programa Sementes, iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai participar da Feira InovaES – Megaencontro Nacional de Startups, que será realizada nos dias 29 e 30 de julho, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

O evento reunirá cerca de 150 startups, sendo as 50 startups atualmente em aceleração pelo programa Sementes entre elas — incluindo empreendimentos capixabas e de outros Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

A feira será uma vitrine nacional que permitirá às startups expor seus produtos e serviços a investidores, especialistas, empresas e lideranças do ecossistema empreendedor. Também vai possibilitar a ampliação do networking, troca de experiências e fortalecimento da visibilidade regional e nacional das iniciativas empreendedoras apoiadas pelo programa.

“Estamos entusiasmados em levar as nossas 50 startups para a Feira Nacional de Startups. A expectativa delas é alta; querem aprender, se conectar e avançar com parceiros novos”, afirmou Jamylly Caran, coordenadora do programa.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou que o programa tem papel de divulgar as empresas e gerar oportunidades de networking em eventos de impacto nacional. “A feira vai conectar as startups do Sementes a um público ampliado, gerar conexões qualificadas e impulsionar o impacto socioambiental e econômico que elas já vêm gerando. É nossa missão levar cada vez mais visibilidade e apoio a esses empreendimentos, alinhados ao propósito de desenvolvimento sustentável do nosso Estado.”

A Feira Nacional de Startups conta com o apoio da Secti, por meio do programa InovaPop, que viabiliza a presença do Sementes no evento e reforça políticas públicas de fomento à inovação descentralizada no Estado.

Programação em destaque

Palestra nacional com Silvio Meira, referência em inovação, tecnologia e ecossistemas empreendedores.

Palestras locais, incluindo especialistas capixabas e regionais em empreendedorismo, ESG, tecnologia e sustentabilidade.

Shows e atrações culturais durante os dois dias.

Espaços para rodadas de negócios, networking entre startups, investidores, academia e empresas.

Programação completa: https://www.instagram.com/p/DL5yurJOjiZ/?hl=pt-br&img_index=1

Sobre o Programa Sementes

O Sementes é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com apoio de parceiros locais e execução da aceleradora IEBT Innovation.

O programa selecionou 50 startups por edital, com participação de empreendimentos capixabas e de outros Estados (RJ, MG, BA, PE e RS). Cada projeto recebe aporte de R$ 100 mil, além de acesso a mentorias, networking e conexões com investidores e parceiros institucionais_para escalar soluções com impacto social, ambiental e econômico em nove municípios capixabas da Bacia do Rio Doce. Para saber mais sobre o programa e as startups participantes, acesse: www.programasementes.com.br

