Startups do Programa Sementes vão participar da ESX 2025

O Sementes vai marcar presença na ESX 2025 – Espírito Santo Innovation Experience, que acontece entre os dias 10 e 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. Trinta e três das cinquenta startups aceleradas pelo programa vão apresentar suas soluções num dos maiores eventos de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Estado.

A participação na ESX representa uma grande vitrine para os empreendedores, que terão a oportunidade de mostrar seus produtos e serviços a investidores, especialistas, empresas e lideranças do setor, além de participar de atividades imersivas, rodadas de negócios e painéis com grandes nomes do ecossistema nacional. É também um espaço estratégico para fortalecer o networking, trocar experiências e se atualizar com as tendências que movimentam o mercado da inovação no Brasil.

“O Sementes é uma das maiores ações públicas de estímulo à inovação nos municípios do interior capixaba. Levar essas startups à ESX é abrir portas, dar visibilidade e potencializar o impacto desses negócios. São empreendedores que estão gerando soluções reais para municípios capixabas e que agora ganham o palco que merecem”, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Com atuação em nove cidades da Bacia do Rio Doce, o Programa Sementes tem como objetivo descentralizar o ecossistema de inovação, conectando talentos e iniciativas que surgem fora dos grandes centros urbanos. A presença na ESX 2025 consolida essa estratégia e amplia o alcance das ações.

“Mais do que acelerar negócios, o Sementes é um programa que acredita na potência transformadora do empreendedorismo local. Estar na ESX com 33 startups é resultado de muito trabalho e dedicação dos nossos empreendedores e também um reflexo da força dos municípios onde estamos atuando”, afirma Jamylly Caran, coordenadora do Programa Sementes.

Conheça as startups que estarão na ESX 2025:

Checkbits, Vent, Smartirriga, Cittizen Jovem Talento, Hive Hue, Hippocampus, TiqPay, Orákulos (NordKraken), Nai, Materlux, Prenatale.ORG, SustentaAgro, E-Redação, Legal Pet, VoltzX, Imside, Luma, Prowork Solutions, Saveadd, Natural Solo, Nexus AI, BagLog, De Olho no Pé, VisiMed, ProfeLab.IA, Magister, Guia.AI, Impulsa IA, Fire Projetos, AgroRastreio, Peter AI, Neuroreviver, VIBES e Colabora Mais.

O Programa Sementes é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), com apoio de parceiros locais e execução da aceleradora IEBT Innovation.

Para saber mais sobre o programa e as startups participantes, acesse: www.programasementes.com.br