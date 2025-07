Sul do ES: 13 cidades estão desde o início do ano sem assassinatos

Treze municípios da região Sul do Espírito Santo não registraram nenhum homicídio desde o início de 2025, segundo dados divulgados, nesta terça-feira (1), pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Alfredo Chaves, Iconha, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Muqui, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Rio Novo do Sul, Jerônimo Monteiro, Presidente Kennedy, Dores do Rio Preto, Ibitirama e Muniz Freire estão entre as cidades que mantêm, até o momento, o número de mortes violentas zerado.

Esse desempenho contribuiu para que o Espírito Santo encerrasse o primeiro semestre de 2025 com o menor número de assassinatos — que incluem homicídios e feminicídios — em quase três décadas. Entre janeiro e junho, foram registrados 382 casos em todo o Estado, o que representa uma redução de 12,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 436 mortes.

A queda nos homicídios foi observada em todas as regiões capixabas. A Grande Vitória registrou 29 assassinatos a menos, totalizando uma redução de 13,4%. A região Sul, que inclui os 13 municípios sem homicídios, apresentou a maior queda percentual: 23,3%. Já as regiões Noroeste, Serrana e Norte tiveram diminuições de 14,9%, 13% e 2,3%, respectivamente.