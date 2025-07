Suspeita de coação: Marcelo Santos denuncia secretários de Casagrande

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), acusou secretários do governo estadual de pressionarem lideranças políticas em troca de apoio para as eleições de 2026. A denúncia foi feita em discurso durante a sessão desta quarta-feira (2).

De acordo com o chefe do Poder Legislativo estadual, integrantes do primeiro escalão estariam utilizando a estrutura das secretarias para condicionar o atendimento das demandas à apoio eleitoral. Ele não citou nomes, mas afirmou que os envolvidos são secretários que já se colocaram como pré-candidatos a deputado estadual ou federal.

Marcelo Santos destacou ainda que a presidência da Assembleia Legislativa tem recebido relatos de coação por parte desses secretários. Atualmente, ao menos 10 membros do governo são apontados como possíveis candidatos nas eleições do próximo ano.

Com a denúncia, o presidente da Casa também chamou atenção para o uso político da máquina pública, algo que, segundo ele, coloca em risco a ética administrativa e o equilíbrio institucional no Espírito Santo.