Tempo aberto predomina no ES nesta quinta-feira (17); confira

A quinta-feira (17) será marcada por tempo estável em grande parte do Espírito Santo. De acordo com os institutos de meteorologia, há possibilidade de chuva rápida no início da manhã no extremo norte do Estado, com abertura de nuvens ao longo do dia.

Nas demais regiões, o céu deve permanecer com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis em praticamente todo o território capixaba.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória

O tempo permanece firme durante todo o dia, com céu variando entre claro e parcialmente nublado.

Temperatura mínima: 17 °C

Temperatura máxima: 28 °C

Em Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C

Região Sul

Sem previsão de chuva. O dia será de céu limpo ou com poucas nuvens.

Áreas menos elevadas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C

e máxima de Áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 25 °C

Região Serrana

Predomínio de sol, com céu claro ao longo do dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C

e máxima de Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C

Região Norte

Chuva passageira pode ocorrer nas primeiras horas da manhã, seguida de abertura de nuvens.

Temperatura mínima: 19 °C

Temperatura máxima: 27 °C

Região Noroeste

Céu com poucas nuvens e tempo firme ao longo do dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C

e máxima de Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C

Região Nordeste

A previsão indica chuvas isoladas pela manhã, com melhora no tempo nas horas seguintes.

Temperatura mínima: 17 °C

Temperatura máxima: 26 °C