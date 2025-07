Tragédia! Morre adolescente que salvou a irmã e se afogou em Marataízes

Morreu, na última quinta-feira (17), o adolescente Gabriel dos Santos Rangel, de 15 anos, que se afogou após salvar a irmã na Praia do Xodó, em Marataízes. O afogamento aconteceu no último domingo (13).

Gabriel foi socorrido em estado grave após ficar mais de dez minutos submerso na água. Os guarda-vidas realizaram manobras de ressuscitação no adolescente por cerca de uma hora. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, onde permaneceu na UTI. No entanto, devido à gravidade do caso, ele não resistiu e faleceu.

Relembre o caso: Adolescente se afoga ao salvar irmã em Marataízes; imagens fortes

A morte foi confirmada por meio das redes sociais oficiais dos guarda-vidas que ajudaram no resgate e acompanhavam o caso.

Veja: