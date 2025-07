Trânsito "parado" na BR-101, em Rio Novo do Sul; veja vídeo e entenda

Um acidente deixou a rodovia BR-101 totalmente interditada, neste sábado (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no KM 394, no município de Rio Novo do Sul.

A PRF informou ainda que a retenção no tráfego de veículos era para a retirada de um veículo envolvido no acidente. Porém, não deu detalhes sobre o que o aconteceu nem sobre vítimas.

Leitores do AQUINOTICIAS.COM que trafegaram pela rodovia, entre as 13h e 14h30, relataram congestionamento de cerca de 30 minutos.

A recomendação é de que o motorista que trafega ou pretende passar pela localidade, redobre a atenção na rodovia BR-101.

