Vai ter disputa! Startups se enfrentam ao vivo na Feira InovaES

A inovação ganha palco, torcida e premiação na Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups, que acontece nos dias 29 e 30 de julho, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Um dos momentos mais aguardados da programação é o Desafio de Startups, que vai selecionar cinco iniciativas promissoras para uma disputa ao vivo, no dia 30, com prêmios que chegam a R$ 10 mil em dinheiro.

Com uma banca avaliadora formada por especialistas do ecossistema de inovação e a presença do público, o Desafio é uma vitrine para empreendedores mostrarem soluções criativas, tecnológicas e de impacto. Ao final das apresentações, três startups serão premiadas: 1º lugar – R$ 10 mil; 2º lugar – R$ 5 mil e 3º lugar – R$ 2 mil.

“Estamos construindo um ambiente real de incentivo à inovação. Premiar essas startups é, também, reconhecer o esforço de quem acredita no conhecimento como motor de transformação social e econômica. É uma chance única para os empreendedores capixabas e de todo o Brasil mostrarem seu valor, conquistarem parcerias e ganharem fôlego para seguir inovando”, afirma Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Além do desafio, a Feira InovaES reúne mais de 150 startups, experiências imersivas, painéis, exposições e atrações culturais. O grande nome da programação será o cientista e influenciador Silvio Meira, um dos fundadores do Porto Digital (PE), que se apresenta no palco principal no dia 30/07, às 14h. O evento também contará com shows gratuitos, incluindo Casaca, Fred Macucos, Bob Rastaclone, e Tato do Falamansa em participação especial no show dos capixabas Forró Raiz.

A entrada é gratuita e a programação é aberta ao público de todas as idades. A feira faz parte do programa InovaPop, realizado com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que busca democratizar o acesso à inovação em todo o Espírito Santo.

Serviço:

Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups

Local: Ilha Buffet – Clube Álvares Cabral – Vitória/ES

Dias: 29 e 30 de julho

Horário: 9h às 19h

Realização: HCL Produções

Informações: (27) 99992-0784 | @inovaespiritosanto

Apoio: Governo do Estado do Espírito Santo, Secti, Sebrae, Aderes, FindesLab e Techvitória

Entrada gratuita | Classificação livre

Inscrições no link https://abre.ai/megaencontrostartups

Confira a programação

29/07 – terça-feira

09h – Abertura do evento com a Banda Casaca

10h – Abertura oficial com autoridades

10h30 – Palestra com Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, inovação e Educação Profissional do ES, com tema “O conhecimento ao alcance de todos”

11h10 – Palestra com Gilberto Sudré, colunista de tecnologia TV Gazeta/Rádio CBN, com tema “Desafio das Startups com IA”

12h – Intervalo com show de Bob Rastaclone

13h – Aula Show de Gastronomia com CEET Vasco Coutinho

13h40 – Apresentação do Ecossistema de Inovação de Colatina

14h – Palestra com Dr. Everlan, da Ufes

14h40 – Apresentação ES + Inteligente

15h – Palestra com Cintia Paese Giacomello, de Porto Alegre-RS

15h40 – Apresentação do Hub de Inovação Distrito 28, com Lucas Poubel Timm do Carmo, Ifes de Cachoeiro de Itapemirim

16h – Palestra com Jackson Galvani, colunista de Inovação do Jornal Folha Vitória

16h40 – Apresentação do Hub de Inovação FindesLab

17h – Palestra com Evandro Milet, colunista de Inovação do Jornal ES360

17h40 – Apresentação da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios e MIT – Massachusetts Institute of Technology (ABMEN-ES)

18h – Palestra ArcelorMittal Tubarão

19h – Encerramento

30/07 – quarta-feira